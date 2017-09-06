В Даугавпилсе прошли традиционные, международные соревнования по боксу "Кубок Думы". Турнир проводился под открытым небом: ринг был установлен в парке Дубровина.

В Кубке Думы участвовало около ста боксеров из Латвии, Литвы, Беларуси и России. В командном зачете первое место заняла сборная Латвии, второе место — у сборной Беларуси, третье — у сборной России.



Лучшими на соревнованиях стали рижане Николина Боке (50 кг), Сергей Ходюшин (60 кг), Анхел Батавин (64 кг), Александр Кравчук (69), Андрей Николаев (75 кг), Борис Райгородский (91 кг) и даугавпилсчане Марк Аширов, Илья Шмаков, Валерия Шепетовская, Эдгарс Корженевский и титулованный супертяжеловес Эвандер Сервут.



Теперь кандидаты в сборную Латвии продолжат подготовку к первенству Европы среди молодежи U-19, который пройдет с 19 по 29 октября в Турции.