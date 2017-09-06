8 сентября 2017 года в 13.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) в сотрудничестве с Лавтийской ассоциацией текстильного искусства состоится открытие выставки «Угол зрения».

В коллекции выставки объединены класичесские и дигитальные гобелены, цифровое ткачество, шелкография, а так же индивидуальные авторские находки.

В выставке участвуют мастера по текстилю всех поколений, которых объединяет Ассоциация латвийских художников.

Посетителям будут представлены работы Айи Баумане, Роланда Крутова, Барбары Абеле, Яниса Банковича, Элины Вейланде Апине, Ирис Блуманте, Байбы Ритере, Руты Богустовой, а так же других талантливых художников.

Выставка будет работать до февраля 2018 года.