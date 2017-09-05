Сегодня в 11.00 в Даугавпилсской думе состоялось внеочередное заседание, на котором решался вопрос о новом составе думских комитетов. Обсуждение оказалось достаточно эмоциональным и вызвало массу вопросов со стороны оппозиционной партии «Согласие» и председателя партии «Наша партия» Ливии Янковской.

В частности г-жа Янковска, увидев списки членов комитетов, задала вопрос о том, по какому принципу проводилось разделение депутатов по комитетам. На это депутат Я. Лачплесис ответил, что об этом ей нужно спросить у своих коллег по партии, но принцип пропорциональности в комитетах по партиям соблюден.



А. Элксниньш в свою очередь отметил, что партию "Согласие" никто не известил о том, кто выдвигается в комитеты, и никто с ними ничего не согласовывал. Прежнее членство в комитетах аннулировалось с нарушением принятых норм. Он пояснил, что, по правилам, депутаты, желая выйти из состава какого-либо комитета, должны написать соответствующее заявление об этом, а не руководство думы или какая-то отдельная партия решать в одностороннем порядке, что кто-то больше не работает в комитете. Так произошло с В. Коновым и А. Элксниньшем, которые не были извещены о том, что они больше не входят в составы комитетов, при том, что они не желали прекращать работу и никаких заявлений по этому поводу не писали. В связи с этим Л. Янковска задала вопрос представителю юридического департамента - кто имел право принимать такое решение. Оказалось, что закон это не регламентирует. А выбирая членов комитета, каждая партия предлагает своих кандидатов и может выдвинуть любого.



После бурных дебатов составы комитетов все же были утверждены.



Финансовый комитет:



Рихард Эйгим;

Игорь Прелатов;

Айвар Здановский;

Янис Лачплесис;

Рейнис Йокст;

Айвар Брок;

Ингуна Кокина;

Андрей Элксниньш;

Анатолий Гржибовский;

Валерий Кононов.



Комитет по социальным вопросам:



Хелена Солдатенок;

Рихард Эйгим;

Айвар Здановский;

Рейнис Йокст;

Анатолий Гржибовский;

Марьяна Иванова-Евсеева.



Комитет по вопросам образования и культуры:



Ливия Янковская;

Айвар Здановский;

Янис Дукшинский;

Ингуна Кокина;

Айвар Брок;

Анатолий Гржибовский;

Марьяна Иванова-Евсеева.



Жилищный комитет:



Рихард Эйгим;

Игорь Прелатов;

Рейнис Йокст;

Хелена Солдатенок;

Михаил Лавренов;

Марьяна Иванова-Евсеева.



Имущественный комитет:



Янис Лачплесис;

Ингуна Кокина;

Валерий Кононов;

Михаил Лавренов;

Игорь Прелатов.



Комитет по развитию:



Рихард Эйгим;

Игорь Прелатов;

Ингуна Кокина;

Айвар Брок;

Андрей Элксниньш;

Марьяна Иванова-Евсеева.



Комитет по городскому хозяйству:



Игорь Прелатов;

Айвар Здановский;

Янис Лачплесис;

Айвар Брок;

Валерий Кононов;

Михаил Лавренов.