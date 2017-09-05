Сегодня в 11.00 в Даугавпилсской думе состоялось внеочередное заседание, на котором решался вопрос о новом составе думских комитетов. Обсуждение оказалось достаточно эмоциональным и вызвало массу вопросов со стороны оппозиционной партии «Согласие» и председателя партии «Наша партия» Ливии Янковской.
В частности г-жа Янковска, увидев списки членов комитетов, задала вопрос о том, по какому принципу проводилось разделение депутатов по комитетам. На это депутат Я. Лачплесис ответил, что об этом ей нужно спросить у своих коллег по партии, но принцип пропорциональности в комитетах по партиям соблюден.
А. Элксниньш в свою очередь отметил, что партию "Согласие" никто не известил о том, кто выдвигается в комитеты, и никто с ними ничего не согласовывал. Прежнее членство в комитетах аннулировалось с нарушением принятых норм. Он пояснил, что, по правилам, депутаты, желая выйти из состава какого-либо комитета, должны написать соответствующее заявление об этом, а не руководство думы или какая-то отдельная партия решать в одностороннем порядке, что кто-то больше не работает в комитете. Так произошло с В. Коновым и А. Элксниньшем, которые не были извещены о том, что они больше не входят в составы комитетов, при том, что они не желали прекращать работу и никаких заявлений по этому поводу не писали. В связи с этим Л. Янковска задала вопрос представителю юридического департамента - кто имел право принимать такое решение. Оказалось, что закон это не регламентирует. А выбирая членов комитета, каждая партия предлагает своих кандидатов и может выдвинуть любого.
После бурных дебатов составы комитетов все же были утверждены.
Финансовый комитет:
Рихард Эйгим;
Игорь Прелатов;
Айвар Здановский;
Янис Лачплесис;
Рейнис Йокст;
Айвар Брок;
Ингуна Кокина;
Андрей Элксниньш;
Анатолий Гржибовский;
Валерий Кононов.
Комитет по социальным вопросам:
Хелена Солдатенок;
Рихард Эйгим;
Айвар Здановский;
Рейнис Йокст;
Анатолий Гржибовский;
Марьяна Иванова-Евсеева.
Комитет по вопросам образования и культуры:
Ливия Янковская;
Айвар Здановский;
Янис Дукшинский;
Ингуна Кокина;
Айвар Брок;
Анатолий Гржибовский;
Марьяна Иванова-Евсеева.
Жилищный комитет:
Рихард Эйгим;
Игорь Прелатов;
Рейнис Йокст;
Хелена Солдатенок;
Михаил Лавренов;
Марьяна Иванова-Евсеева.
Имущественный комитет:
Янис Лачплесис;
Ингуна Кокина;
Валерий Кононов;
Михаил Лавренов;
Игорь Прелатов.
Комитет по развитию:
Рихард Эйгим;
Игорь Прелатов;
Ингуна Кокина;
Айвар Брок;
Андрей Элксниньш;
Марьяна Иванова-Евсеева.
Комитет по городскому хозяйству:
Игорь Прелатов;
Айвар Здановский;
Янис Лачплесис;
Айвар Брок;
Валерий Кононов;
Михаил Лавренов.
А. Элксниньш в свою очередь отметил, что партию "Согласие" никто не известил о том, кто выдвигается в комитеты, и никто с ними ничего не согласовывал. Прежнее членство в комитетах аннулировалось с нарушением принятых норм. Он пояснил, что, по правилам, депутаты, желая выйти из состава какого-либо комитета, должны написать соответствующее заявление об этом, а не руководство думы или какая-то отдельная партия решать в одностороннем порядке, что кто-то больше не работает в комитете. Так произошло с В. Коновым и А. Элксниньшем, которые не были извещены о том, что они больше не входят в составы комитетов, при том, что они не желали прекращать работу и никаких заявлений по этому поводу не писали. В связи с этим Л. Янковска задала вопрос представителю юридического департамента - кто имел право принимать такое решение. Оказалось, что закон это не регламентирует. А выбирая членов комитета, каждая партия предлагает своих кандидатов и может выдвинуть любого.
После бурных дебатов составы комитетов все же были утверждены.
Финансовый комитет:
Рихард Эйгим;
Игорь Прелатов;
Айвар Здановский;
Янис Лачплесис;
Рейнис Йокст;
Айвар Брок;
Ингуна Кокина;
Андрей Элксниньш;
Анатолий Гржибовский;
Валерий Кононов.
Комитет по социальным вопросам:
Хелена Солдатенок;
Рихард Эйгим;
Айвар Здановский;
Рейнис Йокст;
Анатолий Гржибовский;
Марьяна Иванова-Евсеева.
Комитет по вопросам образования и культуры:
Ливия Янковская;
Айвар Здановский;
Янис Дукшинский;
Ингуна Кокина;
Айвар Брок;
Анатолий Гржибовский;
Марьяна Иванова-Евсеева.
Жилищный комитет:
Рихард Эйгим;
Игорь Прелатов;
Рейнис Йокст;
Хелена Солдатенок;
Михаил Лавренов;
Марьяна Иванова-Евсеева.
Имущественный комитет:
Янис Лачплесис;
Ингуна Кокина;
Валерий Кононов;
Михаил Лавренов;
Игорь Прелатов.
Комитет по развитию:
Рихард Эйгим;
Игорь Прелатов;
Ингуна Кокина;
Айвар Брок;
Андрей Элксниньш;
Марьяна Иванова-Евсеева.
Комитет по городскому хозяйству:
Игорь Прелатов;
Айвар Здановский;
Янис Лачплесис;
Айвар Брок;
Валерий Кононов;
Михаил Лавренов.
5/9/2017
в думе состав депутатов: 6 +1 +5 +3 = 15
Финкомитет:
- трое от 3 беспартийных -банкpот Эйгимс, Прелатов,Здановский
- четверо от 6 латгалес -Лачплесис Йокст Брокс Кокина
- трое от 5 согласия - А. Элксниньш А. Гржибовский В. Кононов
- кто от Мусу партии ?
ни одного!
И такой воровской расклад во всех комитетах!
"Комитет по вопросам городского хозяйства" - попилят втихоря всё хозяйство
хозяйство попилят
Комитет по вопросам городского хозяйства
2 от 3 беспартийных - Прелатов,Здановский
2 от 6 Латгалес - Лачплесис, Брокс
1 от 5 Согласие - Лавренов
0 - от 1 Мусу партия
Это справедливые пропорции??
Теперь понятно, почему высокообеспеченный депутат саема Эйгим
вынужден выкупать свои долги у занюханного Даункома
- он арифметики не знает, считать не научен папой.
хитрозадые новоиспечкнные коллеги складывать,приумножать и пилить хорошо умеют.
Продажные юристы думы в упор не видят грубейших нарушений закона
5/9/2017
в думе состав депутатов: 6 +1 +5 +3 = 15
Финкомитет:
- трое от 3 беспартийных -банкpот Эйгимс, Прелатов,Здановский
- четверо от 6 латгалес -Лачплесис Йокст Брокс Кокина
- трое от 5 согласия - А. Элксниньш А. Гржибовский В. Кононов
- кто от Мусу партии ?
ни одного!
И такой воровской расклад во всех комитетах!
"Комитет по вопросам городского хозяйства" - попилят втихоря всё хозяйство
хозяйство попилят
Комитет по вопросам городского хозяйства
2 от 3 беспартийных - Прелатов,Здановский
2 от 6 Латгалес - Лачплесис, Брокс
1 от 5 Согласие - Лавренов
0 - от 1 Мусу партия
Это справедливые пропорции??
Теперь понятно, почему высокообеспеченный депутат саема Эйгим
вынужден выкупать свои долги у занюханного Даункома
- он арифметики не знает, считать не научен папой.
хитрозадые новоиспечкнные коллеги складывать,приумножать и пилить хорошо умеют.
Продажные юристы думы в упор не видят грубейших нарушений закона
Ведь не раз её кидал. Мало было ? Вот пусть 4 года и радуется результатом.