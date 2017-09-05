Начальник Даугавпилсской муниципальной полиции Владимир Гудаковский ранее был отстранен теперь уже экс-мэром А. Элксниньшем от работы на три месяца. За это время в структуре была проведена проверка, которая выявила целый ряд различных нарушений, среди которых незаконные сверхурочные, финансовые нарушения и угрозы работникам. Установлено, что Владимир Гудаковский без каких-либо оснований выплатил себе сверхурочными в 2015 году – 4488.42 евро, 2016 году – 4484.61 евро, 2017 году – 2262.44 евро, фактически каждый месяц доплачивая от 300 до 600 евро.

Также выяснилось, что В. Гудаковский, исполняя свои обязанности, не обеспечил исполнение им же принятых решений о наказании в виде штрафов на сумму более 194 774,68 евро.



В заключении отмечается, что, помимо финансовых нарушений, выявлены и нарушения норм Кодекса об административных нарушениях Латвии, несообщение в Государственную полицию о выявленных правонарушениях и принуждение работников к участию в религиозных церемониях, сообщает портал город.лв.



На данный момент стало известно, что Владимир Гудаковский написал заявление об увольнении. 5 сентября Рихард Эйгим подписал заявление. При этом на вопрос о том, планирует ли Рихард Эйгим от лица самоуправления подавать на Гудаковского в суд на возмещение причиненного города ущерба, Рихард Эйгим однозначно ответил, что этого делать он не будет.