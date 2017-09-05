На этой неделе состоится внеочередное собрание акционеров Даугавпилсского локомотиворемонтного завода, на котором планируется рассмотреть вопрос об исключении акций предприятия с биржи, говорится в сообщении Nasdaq Riga.

Акции предприятия будут исключены с регулируемого рынка ради сокращения его расходов. Завод поясняет, что особых преимуществ от участия в бирже не имел, и привлечения финансовых средств через биржу фактические не происходило.

Исключение акций локомотиворемонтного завода с биржи никак не отразится на его клиентах, партнерах и работниках, а также не повлияет на его основной капитал, если только акционеры не примут решение об отчуждении своих акций.

Как уже сообщалось, в прошлом году консолидированный оборот Даугавпилсского локомотиворемонтного завода составил 13,2 млн евро, что на 31,3% меньше, чем годом ранее. Убытки в прошлом году составили 2,7 млн евро.