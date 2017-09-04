Сегодня, 4 сентября, на внеочередном заседании Даугавпилсской думы, которое созвал новый мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, прошло голосование депутатов за кандидатуры на пост вице-мэров.

По результатам закрытого голосования на должность первого заместителя председателя самоуправления был утвержден Игорь Прелатов. Его кандидатуру выдвинул сопартиец Айвар Здановский. Депутат Валерий Кононов предложил на должность первого вице-мэра Хелену Солдатенок, но она свою кандидатуру отозвала.



На должность второго вице-мэра Янис Лачплесис выдвинул кандидатуру Айвара Здановского. Валерий Кононов в свою очередь опять предложил на должность Хелену Солдатенок, но она свою кандидатуру отозвала повторно.



Вторым вице-мэром в результате голосования был избран Айвар Здановский. За него проголосовали 9 депутатов, 5 депутатов от партии "Согласие" проголосовали против.



Напомним, Игорь Прелатов и Айвар Здановский на выборах в самоуправление баллотировались от списка "MŪSU PARTIJA".