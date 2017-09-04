Работающие, которые в ближайшее время планируют выйти на пенсию, могут выбрать наиболее удобный и подходящий для них способ получить накопленные на втором пенсионном уровне средства. Такую возможность дает пожизненное страхование пенсии – услуга, которую предлагает компания SEB Dzīvības apdrošināšana.

"Если вы участник второго пенсионного уровня, то каждый раз, когда получаете зарплату, часть так называемого социального налога уходит на накопления этого уровня и создает ваш будущий пенсионный капитал. После выхода на пенсию у вас есть выбор, как его использовать. Например, его можно добавить к первому пенсионному уровню и получать вместе с традиционной пенсией – понемногу каждый месяц. А можно заключить договор о пожизненном страховании пенсии и получать накопленное отдельно от обычной пенсии. Причем этот способ доступен как тем, кто уже прекратил трудовые отношения, так и пенсионерам, продолжающим работать», - поясняет руководитель SEB Dzīvības apdrošināšana Кристине Ломановска.



Удобные выплаты



«Пожизненное страхование пенсии мы предлагаем уже четыре года и видим, что спрос на эту услугу растет, - продолжает Кристине Ломановска. – За это время мы заключили почти три тысячи договоров – пенсионеры хотят контролировать, как часто и в каком размере получать пенсию, и не желают терять накопленное на втором уровне».



По ее словам, одна из причин популярности пожизненного страхования пенсии – возможность получать накопления в наиболее удобном для себя виде, чего не предлагает Государственное агентство социального страхования. Во-первых, можно выбрать несколько этапов выплаты капитала и в каждый из них получать пенсию разного размера. Во-вторых, можно выбрать, как часто получать пенсию второго уровня – раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода или раз в год. Кроме того, можно отложить выплаты на срок до 10 лет, если, например, человек продолжает работать.



«Наши клиенты рады возможности подстроить выплаты под свои индивидуальные нужды. Пенсию большего размера они обычно хотят получать в возрасте до 75 лет – в эти годы многие еще ведут активный образ жизни и их расходы выше. Но если не выбрать пожизненное страхование пенсии, то ежемесячные выплаты будут одинаковыми», - говорит Кристине Ломановска.



Накопленный капитал останется семье



В договоре страхования можно указать наследника – супруга, ребенка или любого другого человека, который и после смерти пенсионера продолжит получать накопленное на втором уровне до окончания выбранного периода.



“Накопленный капитал в случае смерти пенсионера не будет автоматически перечислен в госбюджет, как это происходит обычно. Выплаты до окончания оговоренного в договоре периода продолжит получать указанный в договоре человек. Причем пенсионер имеет право в любой момент поменять наследника”, добавляет руководитель SEB Dzīvības apdrošināšana.





Справка

Информацию о накопленном на втором пенсионном уровне капитале можно получить на портале latvija.lv/ru (в разделе E–услуги – Схемы государственных фондируемых пенсий (пенсий, уровня, 2) выписка из счета участника), а также в любом филиале Госагентства социального страхования (ГАСС).



Информацию о пожизненном страховании пенсии можно получить в любом филиале банка SEB, на домашней странице seb.lv/ru/muzapensija или по телефону 6 707 9800.



Личный опыт

Пенсионерке Валентине Маклаковой, которая более 35 лет проработала преподавателем в Даугавпилсском университете, пожизненное страхование пенсии порекомендовала знакомая, которая вышла на пенсию раньше.



-- Чтобы узнать об услуге больше, я прошла по всем компаниям, которые ее предлагали. В SEB встретила по-настоящему компетентных и отзывчивых сотрудников, которые в доступной и понятной форме объяснили мне особенности этого вида страхования.



Пожизненная пенсия мне понравилась тем, что я смогла выбрать наследника, который в случае чего получит мои накопления. Плюс для меня, как работающего пенсионера, очень подходит возможность получать капитал второго уровня тогда, когда мне эти средства действительно нужны. В моем случае это летний отпуск.

Я считаю, этот вид страхования особенно подходит тем, кто хочет оставаться активным и с выходом на пенсию. Это отличный вариант для тех, кто хочет путешествовать и оставаться открытым для мира в преклонном возрасте. Важно только не упустить момент – когда вы придете оформлять пенсию в Госагентстве соцстрахования, надо написать заявление, что хотите использовать Пожизненное страхование пенсии. А потом в течение шести месяцев надо выбрать страховую компанию и заключить с ней договор. В противном случае накопления второго уровня добавляются к государственной пенсии и все преимущества пропадают.



