Одним из главных нововведений в работе думы в течение последних двух месяцев была практика проведения пресс-конференций еженедельно. Работа думы под руководством Андрей Элксниньша была максимально открыта как для прессы, так и для горожан. Трансляции всех встреч с журналистами и заседаний думы были доступны в социальных сетях, что делало работу думы максимально прозрачной.

Как отметил в одном из итервью специалист в области Public Relations Аркадий Ларионов, "Работа Андрея Элксниньша в должности мэра очень существенно отличалась от работы предыдущих глав самоуправления. В первую очередь он сделал работу городской думы достаточно прозрачной, то, чего в городе не было еще никогда. До Элксниньша ничего похожего городские власти не демонстрировали. Я думаю, что горожане довольны тем, что могут так часто, так легко и доступно увидеть то, что происходит на пресс-конференциях и заседаниях Думы. Такого действительно не было — это прецедент для города", - отметил А.Ларионов.



При этом, как сообщил сегодня пресс-отдел думы, с приходом к власти нового руководства города, эта практика будет упразднена.



Впредь пресс-конференции будут как и ранее проходить дважды в месяц - в первый и третий вторник каждого месяца в 10:00.



На завтра пресс-конференция отменена. Следующая возможность задать вопросы руководству думы назначена на 19 сентября.