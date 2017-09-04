1 сентября в Дебренце (Венгрия) стартовал чемпионат Европы U18 по стритболу. 12 команд вышли в финальную часть континентального первенства. В их числе сборная Латвии в составе Аннии Скарлет Кергалве, Дианы Дуде, Элины Элизабет Паберзы и даугавпилчанки Лигиты Лиги Головко.

К сожаленью, в группе Латвия проиграла оба матча. В чистую Венгрии – 5:20, а затем Италии – 11:12.



В первый день чемпионата стали первые команды, вышедшие в плей-офф. В четвертьфинале Венгрия сыграет с Францией, а Россия с Италией.



2 сентября пройдут матчи в ещё двух группах и станут известны, оставшиеся участники 1/4 финала.



В двух матчах Лига набрала 3 очка – 19-й показатель результативности. А. Кергалве накидала 8 очков – 6-й показатель. Рейтинг возглавляет Джессика Мавамбо (Франция) – 12.



