Обращение в Административный суд Даугавпилсской думы с просьбой взыскать с оператора по вывозу мусора (компании "Clean R") 773 639 евро - это попытка самоуправления отвлечь внимание, - заявил председатель правления "Clean R" Янис Лейманис.

Он отметил, что его фирма обеспечивала в Даугавпилсе вывоз мусора согласно заключенному договору и нормативным актам. Свои интересы компания готова защищать в суде.



Напомним, что недовольство жителей фирма "Clean R" вызвала сразу же после начала работы в городе, и жалобы не перестают поступать до сих пор. Однако прежнее (а теперь снова оказавшееся у власти) руководство думы на протяжении нескольких лет не только не предпринимало никаких действий по улучшению ситуации, но и не регистрировало поступающие жалобы от жителей. Кроме того, со страниц приближенных к себе СМИ, горожан, негодующих по поводу переполненных мусорных баков и плохой уборки мусора "Clean R", руководство думы убеждало в том, что на самом деле везде чисто, и никакой мусор во дворах не валяется. Более того, если где-то мусорники и переполнены, то это вина их политических оппонентов.



Однако со сменой власти в городе после выборов, за тот недолгий срок, что мэру А. Элксниньшу позволили поуправлять городом, он успел сделать то, о чем давно просили даугавпилчане - передал права на вывоз мусора муниципальному предприятию (AADSO). Уже с октября фирма "Clean R" прекратит свою деятельность в нашем городе.



Как уже сообщалось, сумма в размере 773 639.12 евро, которую дума под руководством А. Элксниньша потребовала вернуть городу, подсчитана самоуправлением за услуги, предоставленные коммерсантом в 2015 и 2016 годах. Нанесённый ущерб включает необоснованно взысканный налог на природные ресурсы, пошлину ООО "AADSO" и неправильно применённый коэффициент по перерасчету объёма на вес. Как на одной из пресс-конференций отметил Элксниньш, данные денежные средства нужно вернуть жителям Даугавпилса, так как взысканы они были необоснованно. Судебный процесс самоуправлению обойдётся лишь в 30 евро (это размер государственной пошлины).