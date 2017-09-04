Судьба одного из многоквартирных домов Краславы оказалась под вопросом. В здании живут люди, которые этим летом получили заключение специалистов: необходимо прервать эксплуатацию до момента, пока не устранят все повреждения — появились трещины. Дом построен на искусственном холме, который постепенно оползает. Управляющая компания Krāslavas nami признала: стоит серьезно задуматься, не будет ли дешевле и безопаснее дом снести, сообщает Latvijas Radio.

«Хрущевка» расположена на ул. Райня, 4 — недалеко от католической церкви. В стенах здания — множество трещин, однако со стороны нельзя сказать, что оно в более плохом состоянии, чем другие многоквартирные дома.



Валерий Маслов, глава управляющей компании Krāslavas nami, указал — проблемы у дома появились еще в начале 1990-х, когда в наружных стенах обнаружили трещины. Здание стянули. Однако проблемы вернулись через десять лет. В данный момент приняли решение: дом необходимо освободить, чтобы позже решить его судьбу.



Проблемы появились, поскольку дом изначально построен на искусственной насыпи, которая оползает.



«Фундамент дома съезжает, не только вместе с насыпью, но и внутри нее. Идет два процесса одновременно, и оба эти процесса — очень негативные, из-за них происходит деформация здания», — пояснил Маслов.



Эту «хрущовку» построили в 1960-х. Там 44 квартиры, из которых 18 — приватизированных. Остальные принадлежат самоуправлению, которое жилплощадь сдает. Жильцы должны покинуть свои квартиры до 1 сентября. Съемщики уже переезжают — многим самоуправление предложило другие варианты.



«Да, мне квартиру уже дали. Самим ремонт надо делать. Нехорошо, что люди так мало защищены. Как он деньги на ремонт может отложить. У меня 300 евро на траты, хорошо, что дети помогают. Надо в течение месяца переехать», — рассказала одна жительница.



Пенсионеры Ирена и Анатолий в этом доме квартиру купили два года назад. Сделали ремонт — а теперь придется съезжать.



«Когда купил квартиру два года назад, мне никто не сказал, что дом в аварийном состоянии, что нельзя покупать это. Купили квартиру, оформили в Земельной книге, все, как надо, а теперь выгоняют на улицу. Ничего другого не предлагают, и еще говорят, что за снос дома надо будет платить», — рассказал Анатолий.



В данный момент варианта два: ремонтировать дом — или сносить. Решать это должны собственники дома. Стоит учитывать, что попытка привести здание в порядок потребует больших финансовых вложений — но не даст гарантий, что не появятся новые трещины.



«Предполагаемые траты только на укрепление основания и фундамента, на эти минимальные работы — от 250 тысяч евро нужно, что для 44 квартир — достаточно большая сумма. После укрепления фундамента и стабилизации здания потребуется ремонт несущих конструкций, что также огромные суммы. Будет трудно принять решение о восстановлении здания, и это вряд ли целесообразно», — добавил Маслов.



Виктор Моисей, замглавы Краславской краевой думы, указал: ситуация вокруг многоквартирного дома — небывалая и неприятная, особенно для владельцев квартир.



«Это частная собственность, и частный собственник, как и собственник индивидуального жилого дома, также, согласно законодательству, заботится о своей собственности, в том числе принимает решение о ремонте дома и его демонтаже», — указал Моисей.



В частности, жильцам придется заплатить и за снос.



Срок эксплуатации таких домов — 70 лет, и этому зданию — на бумаге — осталось 15. Чтобы продлить этот срок, необходимо думать о приведении в порядок инфраструктуры. Как указали в Краславском самоуправлении, в городе пока не утеплили ни один дом.



Отметим, что в Даугавпилсе очень много хрущевок: и в центре города, и на Новом Строении, и на Химии и в других районах. Состояние у них разное: часть домов еще выглядит довольно крепко, часть - вся покрыта трещинами (особенно дома в центре города). Когда в Даугавпилсе их срок эксплуатации подойдет к концу, снести придется целые кварталы. Однако, когда в городе поднимался данный вопрос, руководство города сообщило СМИ, что городские хрущевки еще вполне пригодны для эксплуатации и о сносе думать рано.