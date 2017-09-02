2 сентября в Большом зале Даугавпилсской думы состоялось внеочередное заседание, на повестке дня которого рассматривался вопрос снятия с должности мэра Андрея Элксниньша.

Большинством голосов Андрей Элксниньш был освобожден от занимаемой должности. За его отстранение проголосовали все члены новой коалиции — все представители Латгальской партии, а также вышедшие из коалиции с Согласием Рихард Эйгим, Игорь Прелатов и Айвар Здановский.



Поддержать Андрея Элксниньша собралось более тысячи горожан, которые остались крайне возмущены принятым решением.

