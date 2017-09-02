2 сентября в Большом зале Даугавпилсской думы состоялось внеочередное заседание, на повестке дня которого рассматривался вопрос снятия с должности мэра Андрея Элксниньша.
Большинством голосов Андрей Элксниньш был освобожден от занимаемой должности. За его отстранение проголосовали все члены новой коалиции — все представители Латгальской партии, а также вышедшие из коалиции с Согласием Рихард Эйгим, Игорь Прелатов и Айвар Здановский.
Поддержать Андрея Элксниньша собралось более тысячи горожан, которые остались крайне возмущены принятым решением.
Поддержать Андрея Элксниньша собралось более тысячи горожан, которые остались крайне возмущены принятым решением.
Хозяйственник из него никакой.
Хозяйственник из него никакой.