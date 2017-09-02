На сегодняшний день, 2 сентября, назначено заседание Даугавпилсской думы, на котором рассмотрят вопрос, от которого зависит дальнейшая судьба города. Депутаты будут голосовать по вопросу снятия с должности нынешнего мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша.

Напомним, что в кресле мэра г-н Элксниньш находится чуть более двух месяцев. Сразу после выборов партия «Согласие», которую представляет А. Элксниньш, заключила коалиционный договор с «Нашей партией» и независимыми депутатами, прошедшими по списку от этой политической силы, однако 23 августа три депутата: Р. Эйгим, А. Здановский, И. Прелатов заявили о выходе из коалиции. Вскоре появилось и сообщение о том, что данные депутаты примкнули к оппозиции, возглавляемой экс-мэром Я. Лачплесисом и подписали новый коалиционный договор. Затем депутаты новосозданной коалиции подали прошение о созыве всех народных избранников на заседание, на котором планируется освободить мэра А. Элксниньша от занимаемой должности.



Заседание назначено на 11.00.