Сегодня, 1 сентября, в прямом эфире радио Alise Plus прошла программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Программа - Диалог с городом Гость - Андрей ЭлксниньшОпубликовано Alise Plus RADIO 1 сентября 2017 г.
Передергивает иногда, но как не без этого:)))
Лучший мэр из предложенного списка!
тебе там показалось?!
ГЫ
Вы находитесь на пороге перемен. Появилась долгожданная возможность добиться желаемого результата, реализовать самые сокровенные мечты. Необходимо осознать, что ваши возможности огромны. Поймайте удачу за хвост и начинайте действовать. Бездействию не может быть оправданий, страх недопустим. Сейчас вам дана сила разрешить любую проблему, выйти из любой критической ситуации. Достижения предопределены, но степень их реализации зависит от вашей решительности, целеустремленности, напористости и готовности к риску.
главный бухгалтер ПЖКЖ,
Ходоковская
на общем собрании собственников горячо заявила:
ТРЕХСТОРОННИЕ ДОГОВОРА НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ ТРУП!
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Элксниньш уже в третий раз говорит о НЕОБХОДИМОСТИ ТРЕХСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ
НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ,
о правах собственников квартир
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Означает ли, что пора садится у Двинки и ждать проплывающий труп Ходоковской ???
Он владеет ситуацией, знает фактическое состояние дел в городе.
Хочу сказать только одно, - лучшего хозяина Даугавпилсу и желать смысла не имеет.
Ну разве эти два жулика, которые совсем недавно обливали друг-друга помоями достойны решать судьбы второго города Латвии?
Если его завтра сместят в угоду этому жулью, пусть жители города задумаются над тем, кого они навыбирали себе на шею.