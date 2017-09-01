Сегодня, 1 сентября, в прямом эфире радио Alise Plus прошла программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Программа - Диалог с городом Гость - Андрей Элксниньш Опубликовано Alise Plus RADIO 1 сентября 2017 г.