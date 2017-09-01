Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш вчера в ходе пресс-конференции сообщил местным СМИ о проекте муниципальных аптек.
Аптеки могли бы появиться в нескольких микрорайонах города. "Я принял вчера решение о фармацевтическом обеспечении тех микрорайонов, где нет муниципальных аптек. Выдано распоряжение Департаменту распоряжения собственностью и исполнительному директору организовать все необходимое для того, чтобы у нас открылись аптеки в микрорайонах Крыжи, Гайок и Крепость. Исходя из ответа агентства лекарств от 16 августа этого года, у самоуправления есть такое право. <...> На сегодня ответственные работники думы занимаются поиском помещений для того, чтобы у нас были медикаменты в тех микрорайонах, которые находятся вне интересов аптечных сетей".
Мэр также добавил, что в случае если самоуправление не реализует данный проект, или же будет препятствовать этому, то фракция "Согласие", имея в парламенте 20 депутатов, обратится в Конституционный суд, чтобы пересмотреть всю практику выдачи лицензий фармацевтическим компаниям для открытия аптек.
Напомним, что среди депутатов думы есть и противники идеи создания муниципальных аптек. Как сообщают местные СМИ, речь идет о депутате А. Здановском, ранее долгое время возглавлявшем Даугавпилсскую региональную больницу. На данный момент его местом работы является поликлиника "Dinas". Она опосредованно принадлежит предприятиям "Repharm" и "Recipe Plus", им принадлежит также местная поликлиника "OLVI", которой руководит сестра Здановского – Инта Вайводе. Одновременно с этим г-жа Вайводе принята на работу советницей председателя Даугавпилсской думы по вопросам здравоохранения. Оптовый торговец лекарствами "Recipe Plus" – один из самых успешных поставщиков лекарств Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ). У него в помещениях больницы есть и своя, самая рентабельная в Даугавпилсе аптека - "Mēness aptieka". Являясь по сути в какой-то мере своего рода представителем фармацевтической сети, г-н Здановский, естественно, против того, чтобы в городе появились более дешевые лекарства.
Мэр также добавил, что в случае если самоуправление не реализует данный проект, или же будет препятствовать этому, то фракция "Согласие", имея в парламенте 20 депутатов, обратится в Конституционный суд, чтобы пересмотреть всю практику выдачи лицензий фармацевтическим компаниям для открытия аптек.
Напомним, что среди депутатов думы есть и противники идеи создания муниципальных аптек. Как сообщают местные СМИ, речь идет о депутате А. Здановском, ранее долгое время возглавлявшем Даугавпилсскую региональную больницу. На данный момент его местом работы является поликлиника "Dinas". Она опосредованно принадлежит предприятиям "Repharm" и "Recipe Plus", им принадлежит также местная поликлиника "OLVI", которой руководит сестра Здановского – Инта Вайводе. Одновременно с этим г-жа Вайводе принята на работу советницей председателя Даугавпилсской думы по вопросам здравоохранения. Оптовый торговец лекарствами "Recipe Plus" – один из самых успешных поставщиков лекарств Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ). У него в помещениях больницы есть и своя, самая рентабельная в Даугавпилсе аптека - "Mēness aptieka". Являясь по сути в какой-то мере своего рода представителем фармацевтической сети, г-н Здановский, естественно, против того, чтобы в городе появились более дешевые лекарства.
Краткий анализ:
Ассортимент, склад, доставка, специалист, мебель, машина, кассовый аппарат, бухгалтер, снабженец, аренда, комуналка, интернет, телефон и пр.
Крыжи - 500 чел., лекарства не хлеб, каждый день покупать не будешь. Многие возят из Белоруссии. Итого 2 чел в день. Оборот 300 в месяц....
При том, что сейчас многие уходят в интернет магазины мы будем открывать свои!!!!
Популизм на грани дебелизма!
Тут вопрос не в Крыжах. И Не в том что вы написали, не зная темы........Еще нужно найти фармацевта, согласного в Крыжах работать!
А в том, что в ЦГБ..... и так далее. могли бы быть муниципальные аптеки......
И вопрос даже не в Даугавпился, но и в Риге........кого интересует Даугавпилс??????
Рига........там кусочки сочные.......вот где войнушка........
Залог успеха - законодательство, налоги и внешняя политика. А это другой уровень. Так что пока, что горазды только на лапшу....
Тогда какой тут бизнес?
Тогда какой тут бизнес?
Залог успеха - законодательство, налоги и внешняя политика. А это другой уровень. Так что пока, что горазды только на лапшу....
Краткий анализ:
Ассортимент, склад, доставка, специалист, мебель, машина, кассовый аппарат, бухгалтер, снабженец, аренда, комуналка, интернет, телефон и пр.
Крыжи - 500 чел., лекарства не хлеб, каждый день покупать не будешь. Многие возят из Белоруссии. Итого 2 чел в день. Оборот 300 в месяц....
При том, что сейчас многие уходят в интернет магазины мы будем открывать свои!!!!
Популизм на грани дебелизма!