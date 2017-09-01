Даугавпилсская дума обратилась в Резекненский районный суд с иском против фирмы Clean R, занимающейся в нашем городе вывозом мусора. Прошение на сумму более 773 000 евро. Как пояснил мэр А. Элксниньш, структурные единицы самоуправления подсчитали, сколько данная компания присвоила себе средств на налогах и пошлинах, а также на вывозе "воздуха".

Самоуправлению предстоит судебная тяжба, однако она, по словам мэра, не будет стоить больших денег, т.к. административный процесс основывается на принципе объективного следствия, в рамках которого суд сам проверит, на сколько Даугавпилс обманули. Как заявил мэр, "и представители юридического департамента, и специалисты думы сошлись во мнении, что жители домов за вывоз отходов переплатили, к тому же с них взяли деньги, чтобы заплатить налог на природные ресурсы, но средства в госбюджет не попали. В связи с этим самоуправление обратилось в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, считая, что деньги нужно вернуть, т.к. взысканы они были необоснованно".



Напомним, что нарекания на работу фирмы Clean R начали поступать с самого начала ее работы в нашем городе и продолжаются до сих пор. Только в течение последних двух месяцев дума, наконец, вплотную занялась данным вопросом. Руководству города удалось передать право оказывать услуги по вывозу мусора в Даугавпилсе от частной фирмы фирме самоуправления (AADSO). Новый оператор начнет работу в октябре.