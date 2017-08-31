После открытого собрания жителей города с руководством думы и представителями ПЖКХ стало известно, что Евгений Оленов, член Латгальской партии, покинул должность руководителя предприятия жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса.

Сегодня, 31 августа, на собрании акционеров предприятия ЖКХ временно исполняющим обязанности руководителя был назначен Александр Самарин, депутат прошлого созыва думы. На выборах в самоуправления 2017 года А.Самарин баллотировался в думу от списка "MŪSU PARTIJA", но в число избранных депутатов не попал.Информацию о назначении СМИ подтвердил сам Александр Самарин.