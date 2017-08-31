На объявленный Даугавпилсской думой конкурс на право разработки строительного проекта картодрома "Blāzma" и обеспечение авторского надзора документы подала всего одна фирма.
На данный момент дума данное предложение оценивает.
согласно технической спецификации конкурса, на картодроме на ул. Блазмас, 11 планируется проведение мероприятий по картингу: соревнований, а также мероприятия по усовершенствованию и развитию автоспорта.
Договор об авторском надзоре за проектом будет заключен после того, как Даугавпилсская дума проведет закупку на строительство.
Представители клуба картинга считают очень важным, чтобы трасса была сертифицирована и отвечала требованиям для проведения соревнований международного уровня.
согласно технической спецификации конкурса, на картодроме на ул. Блазмас, 11 планируется проведение мероприятий по картингу: соревнований, а также мероприятия по усовершенствованию и развитию автоспорта.
Договор об авторском надзоре за проектом будет заключен после того, как Даугавпилсская дума проведет закупку на строительство.
Представители клуба картинга считают очень важным, чтобы трасса была сертифицирована и отвечала требованиям для проведения соревнований международного уровня.
Бассейн,здание в Ругелях,картодром...
И ничего не доводят до конца.
Помню в 90х хотели вещевой рынок вывести с Строителя и центрального рынка.И куда-в Лигинишки! площадка асфальтированная.навесы. Только люди не шли.предпочитая где лучше транспорт
Бросишь пить, курить и через год на картинг на собираешь! Позитив гарантирую!
Теперь время другое,молодежь в развитых странах стала предпочитать небо и море и только в забытом богом уголке индивидуумы хуторского происхождения бьются своими бараньими лбами о старые ворота.
Теперь время другое,молодежь в развитых странах стала предпочитать небо и море и только в забытом богом уголке индивидуумы хуторского происхождения бьются своими бараньими лбами о старые ворота.
Притом на постройку причала,ангара для хранения и закупку ялов необходимы не такие уж и большие затраты по сравнению с содержанием мотодрандулеток.И какая польза может быть от катания на них,кроме риска поломанных ребер и конечностей?
Бросишь пить, курить и через год на картинг на собираешь! Позитив гарантирую!
В Риге целые комплексы для обучения вождению, кстати.... Штрафники там "откатывают" обязательную программу!
При правильном планировании, картодром может приносить деньги! И не малые!
Проще ныть, что нет денег на технику и сотрясать воздух пустыми словами!
В Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, есть секции картинга и мотосекции..... Просто мало кто задавался вопросом об их существовании.... Там техникой обеспечат! Пока "некоторые" несут пургу, ребята берут призовые места!