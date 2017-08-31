На объявленный Даугавпилсской думой конкурс на право разработки строительного проекта картодрома "Blāzma" и обеспечение авторского надзора документы подала всего одна фирма.

На данный момент дума данное предложение оценивает.



согласно технической спецификации конкурса, на картодроме на ул. Блазмас, 11 планируется проведение мероприятий по картингу: соревнований, а также мероприятия по усовершенствованию и развитию автоспорта.



Договор об авторском надзоре за проектом будет заключен после того, как Даугавпилсская дума проведет закупку на строительство.



Представители клуба картинга считают очень важным, чтобы трасса была сертифицирована и отвечала требованиям для проведения соревнований международного уровня.