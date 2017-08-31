Возобновлено движение поездов между Резекне и Карсавой, закрытое 24 августа из-за размытой ливнями железнодорожной насыпи, сообщили агентству ЛЕТА представители АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз).

Обвалы насыпи на некоторых участках создали прямую угрозу для безопасности движения поездов. Самый большой из них - длиной около 480 метров - образовался у реки Ритупе недалеко от Карсавской железнодорожной станции.



В работах по восстановлению насыпи участвуют работники и техника ЛДз и ООО «ЛДз инфраструктура», они продолжатся вплоть до конца октября.



Расходы на эти работы еще не подсчитаны.