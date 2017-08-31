Даугавпилсский краеведческий и художественный музей и Центр глиняного искусства поздравляют школьников и учителей с наступающим Днем знаний, а также сообщают о подарках для детей.

В честь праздника 1 сентября, при предъявлении удостоверения личности, для школьников посещение экспозиций музея и Центра глиняного искусства будет полностью бесплатным.



Время работы музея 1 сентября - с 10.00 до 18.00 (ул. Ригас, 8). Центр глиняного искусства ждет в этот день посетителей с 12.00 до 18.00 ( ул. 10 Новембра,8).



В честь праздника также будет организовано катание по Даугаве на плоту "Сола" или лодке "Дина" всего за 1 евро. Покататься по реке можно будет 1 сентября с 14.00 до 19.00, 2 сентября - с 11.00 до 19.00 и 3 сентября с 11.00 до 19.00. Группам рекомендуют записаться на катание заранее.