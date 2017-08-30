Чуть более 10 дней назад появилась информация о том, что к 1 сентября на велотрассе в Стропах появятся новые информационные знаки, регулирующие правила пользования дорожкой. Депутат Михаил Лавренов, занимающийся данным вопросом оповестил горожан о том, что на данный момент действуют временные знаки, а новые после доработки появятся на данном объекте к 1 сентября.

Обсуждение правил пользования велотрассой разделило горожан на два лагеря - спортсмены и велосипедисты единогласны в своем мнении, что трасса предназначена только для спорта и во избежания неприятностей, никаких пешеходов и мамочек с колясками и маленькими детьми на дорожке быть не может. Те же, кто облюбовал объект для неспешных прогулок на свежем воздухе, воспротивились подобной дискриминации.



Дума обязалась прислушаться к обеим сторонам конфликта и разработать правила, согласно которым интересы всех категорий горожан будут учтены. Новые знаки, как уже упоминалось, должны были быть установлены к 1 сентября.



Однако, сегодня, 30 августа, депутат Михаил Лавренов сообщил, что к назначенной дате новые знаки в Стропах не появятся. На своей странице в социальной сети фейсбук он написал горожанам:

- Насчёт указателей в Стропах. Боюсь, что до 1 сентября установить их не получится. Дело в том, что после встречи со спортсменами, жителями и гостями города вице-мер Рихард Эйгим вызвал меня и Станислава (прим.ред. - Станислав Монский ) к себе в кабинет, где выслушал наши предложения по организации движения и отдыха на Стропской трассе. Поскольку наши взгляды по этой теме, мягко говоря, не совпадают, я оставляю решение данного вопроса на усмотрение вице-мэра. К сожалению, на данный момент у него нет полномочий, что-либо решать, но, надеюсь, что скоро, в новой коалиции они у него появятся...

P.S. Всем огромное спасибо за работу и поддержку этого вопроса, - написал депутат.

Горожанам остается надеяться, что решение данного вопроса не ляжет в дальний ящик и конфликт, возникший между пользовалями велотрассой в Стропах, будет решен установкой знаков с компромиссными правилами, которые удовлетворят обе конфликтующие стороны.



Акцентируем внимание, что пока горожане должны придерживаться тех правил пользования велодорожкой, которые регламентируют установленные на данный момент знаки.