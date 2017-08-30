За чередой политических разборок, в который в очередной раз погрузился город, горожане не перестают обращать внимание на проблемы в городском хозяйстве, создающие массу неудобств даугавпилчанам.

Так, на днях в редакцию портала пришло письмо с жалобой на незаконченное строительство на улице Клуса рядом с офисом Службы госдоходов и православным кладбищем. Горожанка выражает недовольство тем, что обещанная стоянка до сих пор не готова для эксплуатации, несмотря на то, что работы начаты еще в прошлом строительном сезоне. Тот этап работ, который реализован на данный момент исключает любую возможность оставить автомобиль рядом с кладбищем, что создает массу неудоств для горожан. Особенно сложно с парковкой в этом месте в выходные дни и религиозные праздники.



Работы на этом объекте были начаты практически год назад. На зимний сезон фирма-исполнитель (CKD D) была вынуждена сделать технологический перерыв, тем не менее с началом нового строительного сезона строительные работы практически не велись.



Как пояснили в Управлении коммунального хозяйства, фирма CKD D не уложилась в установленные договором сроки, соответственные было основание применить к ней штрафные санкции. На данный в силу вступили условия, при которых фирма-подрядчик должна платить за каждый просроченный день. В УКХ также сообщили, что работы должны на объекте должны завершиться до конца этого строительного сезона.



Будем надеяться, что работы на стоянке в ближайшее время начнут вестись активнее и долгожданный долгострой будет закончен, а вместе с тем на одну проблему в жизни горожан станет меньше.