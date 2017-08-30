Политический кризис в Даугавпилсе уже привел к массе негативных последствий - убеждено большинство местных жителей и самих политиков. Прежде всего, это касается рекламы города на республиканской и международной арене: кто из инвесторов заинтересуется пространством, которое «трясет», как на вулкане, а в СМИ город фигурирует только как площадка политических разборок? Об этом пишет rus.tvnet

Спустя неделю после того, как в Даугавпилсской думе развалилась старая коалиция и сформировалась новая, в народе нарастает недовольство – даже до выборов ситуацию в думе не обсуждали так бурно, как сейчас.



Об этом можно судить по публикациям в социальных сетях, которыми, кстати, в новом составе думы пользуется большее количество депутатов. Народ оперативно реагирует на происходящее не только комментариями разного содержания, но и не ленится рисовать инфографики, составлять картинки с цитатами местных политиков - действующих лиц спектакля под названием «кто с кем против кого дружит в данный момент».



Грабли, сапоги, братаны и разные планеты



Основным действующим лицам - Элскниньшу, Эйгиму и Лачплесису - в соцсетях, разумеется, достается больше всех. Горожане не скупятся как на хвалебные эпитеты, так и на откровенную брань.



«Сдайте, пожалуйста, 3 мандата. Когда люди голосовали за «Нашу партию», они, в первую очередь, голосовали против Лачплесиса.



Из-за каких-то детских обид вы предаете всех, кто вам поверил», - пишет один пользователь в адрес Эйгима. «Позор! Сколько грязи выливали на Лачплесиса, а теперь дружить собрались...» - вторит ему другой. «Четвертый раз на те же грабли», - пишет третий.



«Во всех партиях есть порядочные люди. Это правда. Только Элксниньша к ним причислить никак нельзя! Они с Эйгимом были два сапога пара. Только у каждого очень много непорядочности – развелись», - еще одно мнение.



«…Самое главное - появилось ощущение движения в нашем застойном депрессивном городском болоте! Андрей (Элксниньш, -прим.ред.)всколыхнул его. Хотя, как мы видим, скорее осиное гнездо разворошил... (…) Работа думы стала полностью прозрачной. Все горожане теперь знают, что там происходит, какие принимаются решения. Раньше горожане и Дума жили «на разных планетах» - жители не знали, что там вообще происходит. Это многого стоит! Горожане впервые почувствовали себя причастными ко всем делам, задумкам и решениям умы…», - пишет оппонент.



Мощная поддержка в адрес пока действующего мэра раздается из Риги. 28 августа Нил Ушаков опубликовал фото с даугавпилсским мэром с подписью: «Показал ему плакат, который висит у меня в кабинете - «Без битвы нет победы».



И т. д. и т. п. Сотни и тысячи комментариев.



«Мне, например, импонирует, что Элскниньш активно пишет о своей работе в Фейсбуке, кроме того, все заседания думы и пресс-конференции можно смотреть в прямом эфире. Раньше такого не было», - говорит молодая мама Елена, которая возмущена происходящим в городе. По словам Елены, «волна» событий последней недели докатилась даже до детского сада, куда ходит ее сын Егор.

Воспитательницы обсуждают новости, дети мотают на ус и потом выдают «перлы» дома.



Публикации мэра в Фэйсбуке хвалят многие, отмечая доступ к документам, касающихся тех или иных городских сфер.



Водитель Олег не скрывает возмущения и говорит, что чувствует себя обманутым. «Сходил, называется, на выборы всей семьей. Мы только полгода назад вернулись из Норвегии, зарабатывали на квартиру. Теперь снова хочется уехать, просто стыдно, что творится».



«Я ни грамма не верю никому. Кажется, что все это происходит в параллельном мире, - говорит продавец магазина Эльвира. – Конечно, главную роль играют деньги, я уверена.

Бог все видит, только непонятно, за что Даугавпилсу такое?»



Несколько наших собеседников вспомнили убийство Григория Немцова, вице-мэра Даугавпилса, которого киллер застрелил в центре города в апреле 2010 года. «Это был шок, - вспоминает Аркадий, пенсионер, который всегда ходит на выборы. – Я помню, как весь город погрузился в какое-то оцепенение. Появилось чувство тревоги, и оно не проходит сейчас.



«Вот увидите, если Эйгим станет мэром, то это ненадолго. Короче, нам нужен мэр-еврей! Тогда и бардака не будет!» - категорично заявил пенсионер.



Уже скоро



Многие политики отмечают, что ситуация с развалом коалиции была предсказуема, только не предполагалось, что это случится так быстро.

До 7 сентября Элксниньш должен созвать внеочередное заседание думы, на котором будет рассмотрен вопрос о снятии его с должности председателя. Соответствующее требование подали 9 депутатов, подписавших договор о новой коалиции. На пост мэра новая коалиция выдвигает Рихарда Эйгима.



Элксниньш предложил депутатам создать антикоррупционную коалицию, в которой не будет Эйгима и Лачплесиса, потому что «они предали своих избирателей». Он объясняет создание коалиции двух непримиримых врагов так: