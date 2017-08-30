В связи с началом нового учебного года Даугавпилсская муниципальная полиция в последние дни августа начала уделять повышенное внимание к местам скопления детей и молодежи, окрестностям учебных заведений. Делается это для того, чтобы предотвратить употребление подростками алкогольных напитков и запрещенных веществ, а также совершение других правонарушений.

В этом году впервые Даугавпилсская муниципальная полиция вместе с сотрудниками Госполиции реализуют план мероприятий по поддержанию общественного порядка вблизи учебных заведений 1 сентября. Внимание будет уделено порядку вокруг школ, пешеходам, использованию ремней безопасности в машинах, велосипедистам и другим вопросам, связанным с безопасностью детей.



Полиция призывает жителей быть внимательными, а также оговорить со своими детьми вопросы безопасности и напомнить правила дорожного движения. Водителей также просят быть внимательнее, т.к. с началом учебы в школах в городе растет количество ДТП и интенсивность пешеходов.