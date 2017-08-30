31 августа в 11.00 в Zinoo центре будет проходить мероприятие, на которое приглашены приемные семьи, воспитывающие детей из Даугавпилса и семьи, которые интересуются такой возможностью.

В рамках мероприятия председатель думы наградит приглашенные семьи почетными грамотами и вручит подарки, которые станут поздравлением думы детям в честь Дня знаний, а само мероприятие вдохновит их к началу нового учебного года.

В празднике примут участие 18 приемных семей из Латгалии – 27 взрослых и 81 ребенок. Организаторы этого торжества подготовили большую образовательную программу. Дети вместе с родителями смогут провести химические эксперименты и запустить в воздух ракеты, изготовленные своими руками.

Родителей познакомят с новой программой поддержки для приемных семей. Также у них будет возможность задать все интересующие представителям Социальной службы и Сиротского суда, высказать свои предложения о новой программе. Для такого значимого для города мероприятия организаторы приготовили обширную образовательную программу.

Напомним, что на очередном заседании Даугавпилсской думы 24 августа депутаты приняли решение, предполагающее поправки в ряде нормативных документов и расширение помощи приемным семьям. В роли инициатора выступила депутат, председатель Комитета по социальным вопросам Марьяна Иванова-Евсеева. Она отмечает, что главной целью является активизировать действие приемных семей в Даугавпилсе и популяризовать их движение. Самое главное – это достичь, чтобы в Даугавпилсе было по меньшей мере 20 приемных семей, на данный момент их только 10.

Размер пособия для приемных семей от самоуправления составит 300 евро на одного ребенка. Это второе по величине пособие среди самоуправлений Латвии (после Риги). Проект поддержки также предусматривает и ряд инициатив:

будет увеличено пособие на содержание ребенка до 170 евро в месяц (было 115 евро), пособие на покупку мягкого инвентаря - до 130 евро в месяц (было 85 евро). Данная помощь будет «следовать» за даугавпилсским ребенком, принятым в приемную семью, независимо от места жительства семьи;

будет введен новый вид пособия для эффективной социализации и воспитания ребенка, в размере 600 евро в год. Пособие будет выплачиваться приемным семьям, задекларировавшим свое место жительства в Даугавпилсе. Оно предназначено для оплаты любого рода мероприятий, дополнительного обучения ребенка и расширения его кругозора;

будет внедрено одноразовое пособие в размере 70 евро, выплачиваемое непосредственно при размещении ребенка в приемную семью. Данная поддержка необходима, чтобы новые родители имели оперативные средства для покупки самого необходимого ребенку: продуктов, одежды, постельного белья;

наравне с многодетными семьями, приемные семьи будут получать ежегодное одноразовое пособие на покупку школьного инвентаря к началу учебного года. Для дошкольников его размер составит 25 евро, для первоклассников – 50 евро, для учащихся основной, средней и профшколы – 35 евро. Данное пособие будет выплачиваться всем даугавпилсским детям, принятым в приемные семьи;

в этом году будет разработана специальная программа реабилитации, расширены возможности получения помощи психолога и услуг дневного центра.

Праздник для приемных семей организует городская дума Даугавпилса при участии Социальной службы и Сиротского суда.