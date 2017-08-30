Недавние ливни в Латгалии выявили недостатки, существующие в системе оповещения, за которую отвечает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ). Хотя появилось предупреждение об очень сильном дожде, мало кто предположил, что опасность грозит полям и дорогам. В данный момент правила обязывают оповещать о потопах только на берегах рек и моря, сообщает Latvijas Radio.

Каспар Герхардс, глава Министерства среды и регионального развития, признал: пока не было прецедентов, чтобы ливни настолько серьезно затопили поля.



На вопрос, не заставляет ли сложившаяся ситуация подумать об изменении системы оповещения, министр ответил уклончиво.



«Существующий порядок используется достаточно долго, он показал свою эффективность. Как мы помним, были предупреждения о граде — «красное» предупреждение было... Я думаю, у всех эта информация была, и в общественных СМИ. Ну, действительно, непредвиденные природные явления. Метеорология не всегда это может прогнозировать».

На ремарку, что синоптики говорили о серьезных ливнях, министр ответил: «Но никто не прогнозировал, что будут нечищеные водостоки, трубы и мелиорационные системы».



«Понятно, что мелиорационная система в данный момент в достаточно плохом состоянии, но количество воды, которое пролилось на Латгалию на прошлой неделе, в любом случае привело бы к разрушениям. Такое количество воды не могут отвести и лучшие системы, это абсолютно точно»,

— уверен Том Брицис, редактор отдела прогнозов погоды LTV.



Он также считает, что ситуация в Латгале указала на недостатки в нормативных актах, которые в данный момент не дают предупреждать о таких потопах. «Такая категория оповещений, как затопленные из-за сильных ливней поля, просто не существует. И в такой ситуации уровень воды в реках повышается только через два, три, а в случае Дубны достигает максимума только через пять дней после ливня, и только тогда затапливает берега рек. Но до этого вода уже была в других местах — в полях, во дворах домов, где привела к потопам. И о такой ситуации ни у гидрологов, ни у метеорологов нет возможности предупреждать».



Лаура Круминя, глава Отдела гидрометеорологических прогнозов ЛЦСГМ, отметила, что ситуация в Латгале продемонстрировала — необходимо улучшить сотрудничество с пожарными, компаниями, которые обслуживают дороги, а также самими фермерами — с ними вместе метеорологи пока не работают.



Разговоры о необходимости улучшить существующую систему критериев для оповещений велись еще в начале года, и один из вопросов — как раз «красный» уровень опасности в связи с очень сильным дождем.



«Пока у нас только желтый уровень опасности, что ситуация не рядовая, но потенциально большой угрозы нет. Есть оранжевый уровень опасности, которые указывает, что ситуация потенциально может угрожать, а предупреждения «красного» уровня нет.

Второе, о чем мы много говорили — с введением критериев, касающихся грядущего сильного дождя, оповещая устно или называя интенсивность в мм, дополнительно следующим предложением можно было бы указывать на потенциальный риск, который жителям стоит учитывать», — добавила Круминя.



Брицис же уверен: в том, что касается многих других оповещений, у метеорологов в данный момент связаны руки. Например, правила не обязывают официально предупреждать об июньских заморозках, которые бьют по полям и садам, или обледенении, если оно меньше шести миллиметров. Брицис призвал позволить синоптикам и метеорологам распространять информацию о потенциально опасных природных явлениях, даже если они не включены в официальный список оповещений.



Если бы в Латвии система водоотвода работала как единый механизм, ущерб от потопа был бы меньше, заявил в интервью агентству LETA глава Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Вилнитис.



«Ситуация в Латгалии и на северо-востоке Видземе продемонстрировала недостатки системы водостока. Сегодняшние фактические убытки могли бы быть меньше, если бы система отвода воды функционировала как единый механизм на всей длине водотока — с полей, дорог, улиц, населенных пунктов, мелиорационной инфраструктуры, канав, речек, речушек постепнно до Балтийского моря».

В Латгале, в части Видземе и Земгале будет объявлено чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания Совета по кризисному управлению.



Как сообщалось, вечером 24 августа в Латгале закончились ливни, во время которых за 32 часа вылилась двухмесячная норма осадков. В результате пострадали несколько важных для региона автодорог, жилые дома и посевы сельхозкультур.