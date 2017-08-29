Управление коммунального хозяйства сообщило о решении проблемы с частыми ДТП на перекрестке улиц Райня и Виестура.

В этом месте установят светофоры для автоводителей и для пешеходов. Зеленый свет на светофоре для пешеходов будет загораться при нажатии кнопки. Ожидается, что работы начнутся во второй половине сентября.



В рамках проекта будет реализована также реконструкция участка улицы Виестура от ул. 18 Новембра до ул. Райня и от ул. Райня до ул. Кр. Валдемара. Часть дороги будет расширена, исчезнут старые деревья и пешеходная дорожка на разделительной полосе. Расширится парковка у поликлиники. Более подробно о проекте, а также о сроках работ будет сообщено позднее.