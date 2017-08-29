В октябре этого года будет произведена индексация части пенсий, которая не превышает 349 евро. Максимальная прибавка составит 15,32 евро, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (ГАСС, VSAA).

С 1 октября 2017 года к пенсиям будет применяться индекс 1,0439.



Он будет относиться к пенсиям, размер которых не превышает 349 евро, а итоговая величина прибавки будет зависеть от размера пенсии – чем она больше, тем выше будет и прирост. Например, пенсия в 200 евро вырастет на 8,78 евро.



Для пенсий, которые превышают отметку в 349 евро, индексироваться будет лишь упомянутая сумма. В результате их максимальный размер увеличиться на 15,32 евро.



Исключением являются политически репрессированные лица, инвалиды первой группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – их пенсии будут проиндексированы на 1,0439 независимо от величины пенсий.