Еще неделя и в школах для первоклашек прозвенит их первый звонок. Событие - волнительное и для родителей, и для детей. Как сделать переход от беззаботного детства к серьезной школьной жизни наиболее плавным, как помочь ребенку без стрессов адаптироваться в непривычной среде, - рассказала невролог имантского филиала Rīgas veselības centrs Вера Старинец.

Нужно ли:

1.заранее перестроить режим ребенка, чтобы ранние подъемы с утра не стали проблемой?

Да, нужно. «Перевести часы» ребенка на школьный режим желательно за 10-14 дней до начала учебного года. Кому-то может быть достаточно будет и одной недели, но лучше две.



Узнайте, когда начинаются уроки в вашей школе, когда дети завтракают и обедают, и постепенно вводите этот режим дома. Укладывайте пораньше спать, не давайте играть возбуждающие игры перед сном, меньше игр в компьютерах и телефоне, сделайте подъем более ранним. Тогда ребенок легче адаптируется.



2.менять привычки в питании или давать какие-то продукты, которые укрепят нервную систему?

У каждой семьи своя культура питания. К тому же, сейчас очень много деток с проблемами переносимости определенных продуктов питания – кто-то не переносит рыбу, кто-то глютен или белок коровьего молока. Поэтому родители должны предупредить школу о том, что их ребенок что-то не может есть.



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Нужно обратиться к врачу и получить справку с указанием конкретного диагноза. Школы обычно идут навстречу и готовят для таких деток отдельно.



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Что касается питания дома, то не также не лишним будет получить советы врача или почитать уже готовые рекомендации специалистов на сайте www.kalcijs.lv. Там даны очень хорошие советы по возрасту ребенка и его питанию. Советую перед школой есть побольше зелени и ягод. Клубника уже почти отошла, но еще есть черника. Я также рекомендую давать чаще гречневую кашу, которая содержит магний, витамины группы В (важно для нервной системы и иммунитета!).



Для ребенка начало учебного года – ситуация стрессовая. Поэтому самое главное - питание должно быть регулярным. Перерывы между приемами пищи не должны превышать 3-3,5 часов. Поэтому ребенку с собой можно дать перекус. Я своим пациентам советую зерновые батончики с сухофруктами. Такая пища быстро поднимает уровень сахара в крови и позволяет избежать голодных обмороков и усталости, помогает сосредоточиться.



Обязательно нужно соблюдать питьевой режим. Всемирная организация здравоохранения рассчитала, что необходимое количество воды для человека - 30 мл на один килограмм веса. То есть, если ребенок весит около 30 кг, то в день ему нужно выпивать литр воды. Причем 2/3 количества воды нужно выпить до 18:00, чтобы не создавать нагрузки на почки. Но наши дети очень мало пьют днем. Поэтому давайте с собой в школу бутылочку с водой.



3.закалять ребенка, чтобы он в первые дни учебы не заболел? Как это лучше делать?

Сейчас за пару дней до начала учебного года иммунитет экспресс-методами не укрепишь. Но на будущее: закаливать ребенка можно и нужно. Летом обязательно нужно чаще ходить босиком, играть в активные игры на свежем воздухе. Мне очень нравятся «босоногие тропы». Это очень хорошая идея для закаливания ребенка. И опять важно питание: все фрукты и овощи по сезону, каши, мясо. Рацион ребенка должен быть разнообразным.



4.перед школой посетить невролога, который проконсультирует, как ребенку лучше адаптироваться в учебном заведении?

Я своим пациентам говорю, что с апреля месяца начинаю принимать будущих первоклассников. Тогда у нас до школы есть время восполнить физико-эмоциональные-умственные пробелы, которые есть у ребенка. Я провожу разные тесты, и психологические, и на чтение. Затем составляю индивидуальный план лечения и профилактики, чтобы школа не была стрессом.



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Советую такие тесты перед школой проходить всем детям. Дети с лабильной нервной системой просто обязательно должны быть проконсультированы у своего невролога.



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Адаптация к школе длится три месяца. С сентября по ноябрь мои основные пациенты – первоклассники, которые не справляются со стрессом. И не нужно стесняться прийти за советом.



5.заранее познакомить ребенка со школой и первой учительницей?

Начиная учиться в школе, ребенок обязательно должен знать ее название, адрес, маршрут, по которому он будет туда ходить, кто его будет сопровождать, транспорт (если нужно до школы доехать). Обязательно нужно сходить в школу на экскурсию, показать класс, познакомиться с первой учительницей или даже с будущими одноклассниками. Потому что бывают случаи, когда дети теряются даже на первой линейке, или в школе, потому что не могут найти свой класс.



6.отдавать ребенка в школу с шести лет?

Что-то запретить врач не имеет право. Но во время визита к врачу, когда ребенок проходит тесты, для самих родителей многое становится понятным. Бывает, что у ребенка очень незрелая нервная система, он не может усидеть на месте, ходит по кабинету, иногда плачет во время проверки. Иногда нервная система настолько лабильна, что ребенок не может справиться с нагрузкой. Да, он может читать предложениями и знать таблицу умножения, но он не готов к школе.



Очень важен настрой родителей. Иногда ребенок отказывается выполнять какие-то задания, потому что родители его не подготовили. Если с ребенком заранее поговорили, объяснили ему спокойно, то он не боится, спокойно отвечает на вопросы. Также и со школой. Ребенка нужно подготовить.



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Подготовка в школе в семье должна быть этапом. Все нужно делать неспешно, по порядку. Купили одежду, купили рюкзак, купили школьные принадлежности. «У нас все подготовлено, у нас все будет хорошо», - с такой установкой и ребенку будет спокойнее.



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Важно: семь лет – возраст кризиса. Осознание своего я. И в этом возрасте, если с ребенком не правильно общаться, может появиться либо комплекс неполноценности, либо исключительности. Бывает, что дома ребенка все восхваляют, а в школе он далеко не лучший, или кто-то другой нравится учителю больше.



7.оставлять ребенка в продленке, водить в кружки?

Все зависит от ребенка. Некоторые дети спокойно выносят не только продленку, но и различные кружки, и спортивные секции сразу после школы. Но это только в том случае, если ребенок жил в таком ритме раньше. Если ребенок до школы ничем не занимался, то сразу нагружать его игрой на скрипке, тренировкой по футболу и продленкой – не стоит. Ему нужно дать отдохнуть, нужно посмотреть на его общее состояние.



Продленка, кстати говоря, иногда для ребенка даже полезная вещь. Особенно если родители очень поздно приходят с работы, и за домашние задания ребенок садится к ночи. Лучше на продленке сделать уроки, поиграть, погулять, а потом дома вечером отдыхать.



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Я понимаю, что у родителей есть амбиции. Но всегда нужно в первую очередь ребенка спросить: «Ты хочешь этим заниматься?»



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Добавлю, что все начинается с семьи. Успех гарантирован, если у родителей есть установка, что мой ребенок должен расти здоровым и счастливым, если они осознанно относятся к процессу подготовки к школе, не боятся советов и консультаций.