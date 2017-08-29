В настоящий момент нет признаков, что средств на непредвиденные расходы не хватит, чтобы справиться с последствиями вызванных ливнями наводнений в Латгалии, заявил в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении премьер-министр Марис Кучинскис.

По словам главы правительства, в этом году, если не считать отрасли здравоохранения, непредвиденных трат у государства не возникало. А потому в закромах бюджета есть около 10 млн евро на непредвиденные расходы.



Кучинскис рассказал, что сейчас «все едины в вопросе, что Латгалии надо помочь». Готовность пойти навстречу пострадавшим крестьянам выразили банки и государственное финансовое учреждение Altum. Член правления Altum Инесе Зиле заявила в эфире Латвийского телевидения, что вопросы с пострадавшими крестьянами будут решаться в индивидуальном порядке.



«Сами крестьяне уже высказали конкретные пожелания. Главная проблема – подходят сроки кредитов и выплат по софинансируемым из еврофондов проектам», - сказал премьер, отметив, что в некоторых случаях, возможно, потребуется пересмотреть графики выплат.



«С разрушениями Латглалия справится сама. Но нам надо быть с нею солидарными», - отметил Кучинскис.



Вызванные ливнями наводнения выявили проблемные места, которые теперь предстоит привести в порядок: вопросы мелиорации и укрепления инфраструктуры. «Мы создали рабочую группу, которая должна прийти к определенным выводам и сделать предложения, как избегать таких ситуаций в будущем», - рассказал премьер.



Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс рассказал в интервью Latvijas radio, что из-за потов в Латгалии повреждены 194 участка дорог, ремонт которых может обойтись в 590 тыс. евро.



Общие издержки на восстановление пострадавшей инфраструктуры могут составить 707 тыс. евро, свидетельствует имеющаяся в распоряжении министра информация.