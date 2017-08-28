В приусадебном хозяйстве в Карсавском крае погибли семь кроликов и пять кур, сообщили в краевом самоуправлении.

В Малнавской волости ситуация все еще ухудшается, так как уровень воды в реке растет. Плохо обстоят дела и у ручья Шнитка, который был в свое время расчищен только до городской территории. Рядом с ним затоплено несколько домов.



У местных фермеров из-за дождей под водой оказались неубранный урожай и уже посеянные озимые.





На размытые дороги подвозят щебень, гравий. Большой урон нанесен кладбищам — размыты могилы, нужно будет подвозить песок. Первоначальная информация о нанесенном ущербе будет известна во второй половине дня.



Сегодня в Ливаны предусмотрена встреча глав пострадавших самоуправлений с премьер-министром и министром окружающей среды. Самоуправления попросят правительство объявить чрезвычайную ситуацию.