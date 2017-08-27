Размер убытков, понесенных крестьянами из-за сильных дождей, может исчисляться миллионами евро, поскольку пострадали несколько тысяч гектаров сельских угодий в Латгалии.

Под водой оказались посевы. И пока даже неизвестно, удастся ли собрать урожай, когда вода уйдет, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя «Крестьянского сейма» Мартиньша Тронса.



«Тут даже не стоит вопрос о качестве урожая», - заявил Тронс, назвав ситуацию мрачной. Он признал – чтобы вода ушла с полей, понадобится примерно неделя, после чего на них сможет выйти техника. И неизвестно, будет ли после это урожай, который можно собрать.



Ранее министр земледелия Мартиньш Дуклавс отметил, что поскольку затяжные дожди скажутся на крестьянах, министерство рассматривает вопрос о мерах их поддержки. Впрочем, говорить о конкретных компенсациях можно будет только после подсчета суммы ущерба.



Министр сам выезжал в Латгалию и видел, что под водой находятся большие территории. В некоторых местах вода стоит настолько высоко, что ее поверхность примерно на полтора метра превышает зерновые.



«Ясно, что такие зерновые в этом году убрать не удастся. Это огромное несчастье для крестьян», - прокомментировал увиденное министр.