В субботу в Стружанской волости Резекненского края съехал с дороги и перевернулся автомобиль Audi A6, сообщили в Госполиции. В аварии погибла девушка 2002 г.р. и еще шесть человек получили травмы.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.



В службе неотложной медицинской помощи рассказали, что пострадавшие доставлены в больницу с ушибами и переломами.