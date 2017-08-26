В пятницу, 25 августа, на встрече руководителей латгальских самоуправлений и представителей оперативных служб в Карсаве решено было не просить правительство об объявлении чрезвычайной ситуации из-за ущерба от ливней, сообщил председатель самоуправления Циблского края Юрис Домбровскис.

Такое решение приняли главы краев бывшего Лудзенского района - Циблского, Лудзенского, Карсавского и Зилупского, так как ситуация нормализуется, и угрозы для жизни людей нет.



В районах, где были ливни, значительно пострадали дороги и посевы, поэтому решено просить средства из программы государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.





В понедельник Ливаны планирует посетить премьер-министр Марис Кучинскис, чтобы обсудить размер компенсаций.



В пятницу крестьянские хозяйства в пострадавших от стихии краях посетил министр земледелия Янис Дуклавс. Он ознакомится с ситуацией в Балвском, Вилякском, Балтинавском, Ругайском, Карсавском краях.



Также Центру консультаций и образования на селе поручено обобщить информацию о пострадавших площадях и выяснить, сколько из них застраховано.



Как сообщалось, вчера за 32 часа в Резекне выпало 229% месячной нормы осадков.