Департамент туризма Латвийского агентства инвестиций и развития опубликовал результаты 1-го тура конкурса Еврокомиссии «Лучшие европейские туристические направления - EDEN 2017”. Согласно результатам 1-го тура, Даугавпилс вошёл в число шести претендентов, которые будут соревноваться за статус самого выдающегося туристического направления в номинации культурного туризма.

Жюри конкурса, рассмотрев более 20 заявок на участие в конкурсе, признали несколько туристических направлений успешным в первом отборочном туре, среди них, Цесис, Тукумс, Даугавпилс, Турайдский исторический центр, Валмиерская пивоварня и Лимбажи. Во втором туре конкурса, жюри на месте оценит предложение культурного туризма и его соответствие критериям конкурса.



Даугавпилс на участие в конкурсе был заявлен Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления и, на данный момент, уже началась подготовка ко второму туру конкурса.



Проект EDEN (European Destinations of Excellence), созданный Европейской комиссией, реализуется с 2006 года. Целью конкурса в этом году является продвижение предложения культурного туризма на основе материальных культурных ценностей (культурного наследия или богатства современной культуры, в том числе исторических или археологических памятников, промышленных объектов, музеев, театров, галерей, современных архитектурных сооружений, современных городских кварталов и т. д.).



По итогам конкурса будет выявлен победитель, а также 5 других самых успешных участников конкурса. Церемония награждения состоится во время Туристического форума, где международные эксперты будут уделять особое внимание проекту EDEN и его возможностям для тех, кто работает в туристической отрасли Латвии.



Победитель конкурса будет иметь право использовать логотип EDEN, разработанный Европейской комиссией в своей маркетинговой деятельности. Победитель получит возможность участвовать в сети сотрудничества EDEN победителей Латвии и Европе предыдущих лет, а также участвовать в мероприятиях, организованных Европейской комиссией для членов сети EDEN.