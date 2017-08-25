Государственный центр защиты прав потребителей (ГЦЗПП) продолжает получать жалобы о потребителях, которые стали жертвами агрессивной коммерческой практики со стороны продавцов, покупая дорогие фильтры для очистки воды. Часто покупатели подписывают кредитные договора, беря на себя дополнительные финансовые обязательства.

Как сообщает пресс-служба ГЦЗПП, потребителей призывают быть внимательными и предупреждают, что закон дает возможность отказаться от покупки без объяснения причин в течение 14 дней, если она произведена вне постоянного торгового места, как то непосредственно при визите коммивояжера на дом или на презентации.



Также ведомство получает жалобы, что торговцы предлагают провести бесплатную проверку качества водопроводной воды, выдавая себя за представителей муниципальных структур. При этом всякий раз выясняется, что она крайне низкого качества, так как меняет цвет и становится мутной. Под этим предлогом клиентов заставляют приобретать дорогостоящие фильтры. Но в состав воды, за исключением дистиллированной, входят различные химические элементы и, используя различные физические и химические методы, жидкостью можно очень легко манипулировать.



ГЦЗПП предупреждает, что коммунальные предприятия, местные самоуправления никогда самостоятельно качество воды не проверяют, а этим занимается Инспекция здоровья исключительно по жалобам жильцов. Анализ воды можно провести самому в сертифицированных лабораториях, где выдадут официальный ответ, в котором будут указаны все параметры.



По имеющейся в распоряжении ведомства информации, многие кредитные организации прервали или намерены прервать сотрудничество с торговцами фильтрами для очистки воды из-за их агрессивной коммерческой практики. Поэтому прежде чем совершить покупку жителей должны внимательно прочитать договор полностью, так как очень часто в нем прописывается обязанность покрыть убытки коммерсанта в случае расторжения договора.



В договоре должна быть прописана вся информация о праве отказ на совершение покупки или прилагаться бланк отказа. Если этого нет, то потребитель имеет право отказаться от товара в течение года с момента заключения договора. Тогда он должен в письменно форме заказным письмом выслать соответствующее заявление на юридический адрес коммерсанта, указав свой телефонный номер, чтобы можно было договориться о встрече для передачи товара. Но перед этим надо удостовериться в актуальности адреса, так как часто недобросовестные торговцы его меняют. Также копию надо направить и в кредитное учреждение, которое выдало кредит. С момента отправки письма договор расторгается и,следовательно, потребитель не обязан осуществлять платежи в соответствии с кредитным договором.