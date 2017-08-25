Впредь, благодаря поправку к Кодексу административных нарушений, Госполиция сможет более жестко наказывать водителей, использующих за рулем мобильные телефоны. Штрафы за такое нарушение вырастут в разы.

По словам начальника управления Госполиции по безопасности дорожного сообщения Нормунда Крапсиса, соответствующие поправки разрабатывали Госполиция и Дирекция безопасности дорожного движения.



В частности, за счет поправок увеличится штраф за сознательное сокрытие номеров, что особо актуально для мотоциклистов, отметил Крапсис. Если сейчас максимальное наказание за это – 40 евро, то после поправок «ценник» за такое нарушение будет составлять 55-140 евро.



Вырастет и штраф за использование мобильного телефона во время езды. Сейчас за такой проступок полагается предупреждение или 15 евро штрафа, но впредь его размер увеличится до 25-100 евро. В других странах Европы штрафы за такое нарушение еще выше, отметил Крапсис.