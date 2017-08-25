Самые обильные за последние годы осадки привели в Латгале к затоплению территорий, расположенных в низинах, в том числе затоплены дворы домов и подвалы, свидетельствуют сообщения местных жителей в соцсетях.

Сильные ливни в некоторых местах вчера размыли некоторые дороги, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi. Из-за ливней в Латгале была закрыта дорога местного значения Василево-Вишки-Гравери (V676). Дорога была закрыта на 7,4-м километре перед Амбели. В этом месте она была затоплена и размыта.



Вчера была затоплена и закрыта для движения также дорога Бозово-Каскани (V504) у Карсавы.



Сегодня, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня также ожидаются дожди.



Движение продолжает быть ограничено на автодороге A13 граница с Россией (Гребнево) - граница с Литвой (Медуми) возле Межвиди.