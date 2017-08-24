24 августа после заседания думы мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш был буквально атакован журналистами. Отвечая на множество вопросов, мэр города сказал, что в свете последних событий, в рабочих полномочиях первого вице-мэра Рихард Эйгим произошли изменения.
- Сегодня своим решением, исходя из недоверия к Рихарду Эйгиму, я отменил все его полномочия и все сферы компетенции. Он является формально вице-мэром, но без каких-либо прав и обязанностей курировать в системе работы думы все сферы городского управления. Эти полномочия переходят к председателю городской думы, - сказал мэр города Андрей Элксниньш.
Напомним, в сферу ответственности первого вице-мэра Рихарда Эйгима до сегодняшнего решения Андрея Элксниньша входили:
- социальная сфера,
- спорт и его развитие,
- управление и обслуживание имущества самоуправления;
- отчуждение, покупка и аренда имущества самоуправления;
- помощь в решении жилищных вопросов;
- хозяйственная деятельность города;
- вопросы молодежи;
- регистрация актов гражданского состояния;
Напомним, в сферу ответственности первого вице-мэра Рихарда Эйгима до сегодняшнего решения Андрея Элксниньша входили:
- социальная сфера,
- спорт и его развитие,
- управление и обслуживание имущества самоуправления;
- отчуждение, покупка и аренда имущества самоуправления;
- помощь в решении жилищных вопросов;
- хозяйственная деятельность города;
- вопросы молодежи;
- регистрация актов гражданского состояния;
ti uveren cto iz saskanas i zelaesh dobra i stabilnosti i soglasija nasemu gorodu? mi net.
poka tolko cirk, boltovna i naezdi na ludej, pricem naezdi s tovarisem kononovim.mentovskije skazem tak.
v seim pozaluista vozvrasaisa.