Сегодня в Даугавпилсской думе состоялось заседание, на котором решался вопрос об отстранении от должности первого вице-мэра Рихарда Эйгима.

Данный вопрос был внесен в повестку дня в связи с тем, что вице-мэр утратил доверие мэра А. Элксниньша. Произошло это после того, как было подготовлено решение о покупке у частного лица участка земли за сумму, возросшую с 80 000 евро до 301 500 евро. Речь идет об участке на Эспланаде для нужд стадиона, который дума могла бы приобрести, но за разумную цену.



По мнению градоначальника, депутат Р. Эйгим попытался провернуть мошенническую схему, связанную с покупкой земельного участка по завышенной цене.



Депутаты проголосовали по вопросу отстранения Р. Эйгима от должности первого вице-мэра. "За" проголосовали 5 депутатов от партии Согласие - А.Элксниньш, Марьяна Иванова-Евсеева, Валерий Кононов, Михаил Лавренов, Анатолий Гржибовский , "против" - 9 депутатов - все члены Латгальской партии, а также Рихард Эйгим, Игорь Прелатов и Айвар Здановский, Ливия Янковская от голосования воздержалась.