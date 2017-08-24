На утверждение депутатов вынесено решение об отстранении от должности первого вице-мэра.

В четверг, 24 августа, в 13.55 состоится внеочередное заседание Даугавпилсской думы. На повестке дня два вопроса - об отказе от права первый руки на покупку недвижимости по ул. Спорта и об освобождении от должности первого вице-мэра Рихарда Эйгима. Первый проект решения подразумевает отказ Даугавпилсской думы от покупки у частного лица земли за 301 500 для реконструкции стадиона на Эспланаде. Ранее этот участок думе предлагали приобрести за 80 тысяч евро.Второй проект решения - об освобождении от должности вице-мэра Рихарда Эйгимса. Как пояснил председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, вынесенные на обсуждение депутатов вопросы связаны. Решение об отстранении от должности Р. Эйгима, курирующего в том числе сферу спорта, вынесено на утверждение в связи с тем, что вице-мэр утратил доверие мэра после того, как было подготовлено решение о покупке вышеуказанного участка земли за сумму, возросшую до 301 500 евро.