Сейчас в Латвии среди серийных квартир наибольшим спросом пользуются литовские проекты и хрущевки - об этом свидетельствует информация о ситуации на латвийском рынке квартир, обобщенная банком DNB в сотрудничестве с компанией недвижимости „Ober-Haus".

В Риге в ТОП-3 серийных квартир входят также проекты 119-й серии, а в латвийских регионах — проекты 103-й серии. Если сравнить разницу цен на квартиры в столице и регионах, то за пределами Риги заметно существенное снижение цен. Если средняя цена квартиры в литовском проекте в Риге составляет 720 EUR/м2, то в регионах эта цена от 140 до 250 EUR/м2.



Похожая ситуация наблюдается и с квартирами хрущевского времени, которые в Риге в среднем стоят 700 EUR/м2, а в регионах — 180 — 300 EUR/м2.



Изучив данные по отдельным городам Латвии, можно увидеть лишь небольшие различия в тенденциях между пользующимися наибольшим спросом квартирами, а также в средних расценках.



В Даугавпилсе наибольшим спросом пользуются квартиры в проектах хрущевского времени, домах 467-й и 103-й серии. В Валмиере, напротив, этот список возглавляют дома 103-й серии, хрущевки и литовские проекты. В Елгаве наметились несколько иные приоритеты, в список вошли дома 103-й серии, литовские проекты и здания 602-й серии. В Лиепае наибольшим спросом пользуются дома 103-й серии, литовские проекты и здания 104-й серии.