«Многие мои одноклассники уехали из страны сразу после окончания школы. Уехали учиться и работать, искать счастья за пределами Латвии. Жизнь так сложилась, что мой любимый человек не мог найти работу на родине и решил уехать из страны. А я? Я, конечно, поехала за ним», — рассказывает 22-летняя Ксения, которая живет в Ирландии.

— Мой молодой человек поехал в Ирландию, где у него уже жила и работала родня. Так я оказалась в Ирландии. Ехать мне было не сильно страшно, всё-таки меня там ждали. Не на пустое место ехала. Хотя поначалу было очень тяжело. По характеру я очень стеснительный человек, мне трудно налаживать новые контакты. Тем более что кругом говорили на неродном для меня языке. Первую работу было найти непросто.





Вообще в Англии и Ирландии становится всё сложнее найти подходящую работу. Слишком много желающих. Сначала работала «на грибах» — собирала шампиньоны, теперь вот устроилась на мясокомбинат — мы изготавливаем что-то вроде отбивных, фарш, мясо для бургеров. Колбасы местные теперь стараюсь не есть. Работаю много. Устаю. Мы здесь не работаем — мы здесь ПАШЕМ! Именно так.



В Латвии обычно как? Работаешь, потом решил чуточку отдохнуть — сделал перерыв… Здесь все перерывы строго рассчитаны, в некоторых местах перерывы оплачиваются, в некоторых — не оплачиваются. У нас на мясокомбинате два перерыва: один длится двадцать пять минут, второй — тридцать пять. Неоплачиваемые. Всё строго.



У нас на заводе работают литовцы, латвийцы и поляки. Все по группам: литовцы общаются с литовцами, поляки с поляками и так далее. Конечно, латыш с поляком пообщаться может, но дружбы нет, да и в случае каких-то проблем помогут только своим. Недавно еще появились болгары и румыны; бразильцы и украинцы — они в основном обвальщики, то есть те, кто режет мясо.



Мои родители были рады, что я уехала в Ирландию. Мама мне сказала: «Уезжай, доченька. В Латвии у тебя нет будущего». Мол, пока молодая, устраивай свою жизнь где-то, где тебе будет лучше, стабильнее и понятнее. Наверное, она права.



Порою, конечно, чувствую себя одиноко. Но скучать, если честно, некогда. Я много работаю. С парнем, из-за которого я приехала в Ирландию, я рассталась. Не сложилось. Но мы остались в хороших, приятельских отношениях. Он теперь переехал в другой город, нашел там более хорошую работу. И, кстати, скоро возвращается обратно в Латвию. Не понравилось ему здесь, не прижился. А я остаюсь здесь. Вообще я бы всю Ирландию сравнила с большой деревней. Латвия поживее будет в этом смысле.



До этого я жила с мамой. Теперь я сама зарабатываю себе на жизнь, самостоятельна, более уверена в себе. Сама решаю, что мне делать и как быть. Конечно, это ответственность, но и огромный бонус в виде личной свободы. Это как минимум стимул жить осознанно. Ты просто знаешь, что твоих проблем никто за тебя не решит. Мне нравится быть взрослой и самостоятельной. Денег мне хватает. Жаль только, что пока не могу материально помочь маме в том объеме, как хотелось бы. Казалось бы, я получаю в Ирландии в неделю столько, сколько она в Латвии за месяц работы, но жизнь здесь гораздо дороже.



Все очень дружелюбны. Но думаю, что все эти улыбочки больше наигранные. Порою это их неумение искренне сказать «нет» раздражает, мешает жить. Ну, например, ищешь работу, а тебе вместо отказа начинают что-то обещать, улыбаться, типа «придите завтра». Лучше бы сразу сказали «нет», а так теряется много времени впустую.



В Латвию возвращаться не собираюсь. Большой разницы, где жить, не вижу. Сейчас живу в Ирландии, устроилась — и хорошо.