В пятницу, 25 августа, в период времени с 19 до 20 часов на площади Виенибас состоится официальная акция против повышения цен на страхование OCTA.

По официальной статистике за последний год цены на OCTA поднялись на 130%, а за последние два года более, чем на 200%.



Акцию с формулировкой "Против сговора страховых компаний по повышению цен на обязательную страховку OCTA" организует общество "Гражданская инициатива". Мероприятие будет параллельно проходить и в Даугавпилсе, и в Риге.



- Мы хотим собрать подписи, отправить петицию в Сейм, Кабинет Министров и в Совет по конкуренции, чтобы цены на OCTA вернули хотя бы на уровень 2015 года и не поднимали бы такими темпами, - заявил председатель общеста И.Бениньш.



К акции может присоединиться любой желающий высказаться против повышения цен на обязательное гражданское страхование автотранспортных средств.