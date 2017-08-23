27 августа в 13.00 в Даугавпилсском Краеведческом и художественном музее (ул.Ригас,8) состоится День семьи, во время которого маленькие и взрослые смогут за символическую цену посетить историческую экспозицию музея и принять участие в творческой мастерской, посвященной Дню знаний.

В последнее воскресенье лета Даугавпилсский Краеведческий и художественный музей приглашает семьи не только познавательно провести время в путешествии по залам экспозиции, но и подготовиться к новому учебному году, совместными усилиями изготовив в творческой мастерской яркие и интересные органайзеры для письменных принадлежностей.

Время проведения творческой мастерской – с 13.00 до 14.00. Убедительная просьба не опаздывать! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Входной билет для всей семьи, независимо от количества человек – 1,42 евро. В цену входит также осмотр культурно-исторической экспозиции музея.