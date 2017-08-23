Впредь размер государственной пошлины за регистрацию прав в Земельной книге для многодетных семей составит 0,5% против нынешних 2%. Такое решение сегодня приняло правительство.

Автором данных поправок является Министерство юстиции. По словам министра Юстиции Дзинтарса Раснача, государство должно оказывать более широкую поддержку многодетным семьям, что должно особо выражаться в вопросах приобретения жилья.



Потребность в жилье является одной из основных нужд человека. И хотя народное хозяйство Латвии, говорится в заявлении Минюста, показывает стабильный рост, покупка жилья, особенно многодетными семьями, осложнена финансовыми соображениями. Повлиять на это, считают в министерстве, можно, снизив размер госпошлины за утверждение прав в Земельной книге.



После вступления поправок в силу (их еще должен одобрить парламент) многодетным семьям, покупающим жилье, например, за 60 тыс. евро, придется заплатить пошлину в 300 евро, а не 1200 евро, как это требует действующее законодательство.