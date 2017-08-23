Предприятие “Daugavpils satiksme” сообщает, что в ночь с 23 на 24 августа с 21.00 до 5.00 будет проходить ремонт контактной сети трамвая на улице 18 Новембра на участке от ул. Валкас до ул. Васарницу.

В связи с этим будет отменен последний рейс трамвая третьего маршрута "Стропы-Крепость" в 21.25 (отходит от остановки "Стропское озеро").



Предприятие “Daugavpils satiksme” предлагает пассажирам воспользоваться автуобусом №3 в 21.37 (отходит от остановки "Школа-интернат").



Трамвай номер 3 "Крепость-Стропы" в 20.50 из Крепости будет курсировать через улицу Бутлерова.