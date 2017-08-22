Как известно, людям во все времена хочется хлеба и зрелищ. Но, если вопрос с хлебом требует долгой и кропотливой работы, то со зрелищами все кажется проще.

Нарекания на работу структур самоуправления, которые отвечают за культурную жизнь города, поступают уже долгие годы. Скученность мероприятий приходится исключительно на летний период. Начиная с Праздника города, и завершая сезон обилием мероприятий "Музыкального августа" - жителям Даугавпилса представлены мероприятия на выбор. Однако, с началом осени город постепенно погружается в спячку. Изменений, при которых мероприятия, во-первых, станут интереснее, а, во-вторых, будут распланированы в течение всего календарного года, горожане ждут уже долгое время. С приходом к власти новой думы надежда на изменения наконец-то появилась.



Как сообщила вице-мэр Ливия Янкоская, в чьем ведении находится сфера культуры, у нее уже была встреча с руководством Управления культуры, где обсуждался вопрос необходимости более планомерной организации городских культурных мероприятий.