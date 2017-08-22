Ни для кого не секрет, что финансовое положение Даугавпилсской Региональной больницы далеко от идеального. Проблемы в сфере финансирования здравоохранения заставляют как Министерство, так и руководителей больниц рассматривать различные варианты оптимизации деятельности.

В частности, стало известно, что в Даугавпилсской Региональной больнице рассматривается вопрос возможности объединения помещений ДРБ с Инфекционной больницей.



Насколько продумано и оправдано это решение прокомментировал депутат Даугавпилсской думы Айвар Здановский.



- Я видел этот проект. Лично я считаю, что это неправильно, так как инфекция - есть инфекция. Надо учитывать, что наша больница не имеет ни отдельных входов, ни отдельных боксов, чтобы максимально безопасно для других пациентов реализовать это совмещение. Допустим, поступит один ребенок с ветрянкой, все это будет распространяться по вентиляции по всему корпусу и что тогда - придется карантин на всю больницу накладывать? Я не вижу под этой идеей достаточно реальную необходимость и достаточно реальное понимание ситуации. Инфекционные больницы всегда были отделены, находились за чертой города или в удалении от города. Так что мое мнение - это неправильно, и такой угрозы для пациентов основной больничной базы быть не должно.