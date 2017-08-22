В редакцию портала Nasha.lv пришло письмо от даугавпилчанки Татьяны, которая высказывает свое негодование новой детской площадкой в Парке камней.

«Не так давно в нашем районе обустроили детскую площадку. За идею поставить в Парке камней игровой комплекс, конечно, спасибо. С другой стороны, глядя на исполнение, никаких слов кроме ругательных на ум не приходит. Прошлая власть активно ставила себе в заслуги заботу о маленьких горожанах, но какая же это забота? Кому пришла в голову идея засыпать игровую площадку для самых маленьких древесной корой?



Первое. Маленькие дети, когда только начинают ходить, очень неустойчивы и должны ходить по относительно плотному покрытию, иначе они постоянно падают. После дождей кора становится рыхлой и даже взрослых «шатает» при ходьбе по ней. Что уж говорить о детях?



Второе. Техника безопасности при таком покрытии абсолютно не соблюдена. Если площадка для малышей, а судя по игровым элементам, это именно так, то почему никто не подумал о том, что дети все тянут в рот? Сколько раз я у своего ребенка вытягивала эту кору изо рта — уже и не счесть. Она мгновенно расслаивается, размокает, вытягивай ее потом как хочешь.



Почему нельзя было постелить прорезиненное покрытие, которым покрывают детские игровые площадки во всем мире? Понятно, что это, наверное, дороже, но зато удобнее, практичнее и безопаснее. К тому же, сколько прослужит эта кора? Что будет с ней после дождей и снега? Вряд ли она благополучно доживет до следующего сезона. Это ли экономия?



Я понимаю, что перед выборами политики пытались побыстрее закончить начатое, чтобы показать свою заботу о людях в этом городе. Но, поверьте, у нас — родителей — было время оценить эту «заботу». Я не единственная из родителей, кто возмущен этим покрытием. Поэтому хотелось бы, чтобы наше недовольство дошло до нового руководства города, чтобы впредь таких оплошностей не совершалось. От лица родителей маленьких деток, кто пользуется площадкой в Парке камней, могу сказать, что мы все надеемся, что хотя бы к следующему сезону покрытие поменяют».